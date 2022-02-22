بن عطية: ليبيا تم نهبها

رأى حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن ليبيا تم نهبها، وذلك تعليقا على بيانات الحسابات التي تم تسريبها عن بنك كريدي سويس.

وقال بن عطية، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بيانات الحسابات المسربة عن بنك (كريدي سويس) تجاوزت 100 مليار دولار، فيها بيانات عن حسابات مسئولين ليبيين، إحداها بمبلغ تجاوز 2 مليار دولار = 10 مليار دينار ليبي”.

وأضاف “من أبرز الحسابات التي ظهرت في التسريبات لشخصية ليبية لها علاقة خاصة بالحكومة الليبية، بنك كريدي سويس لم ينكر صحة التسريبات وقال: “إن بعضها يستند لمعلومات جزئية وليست كامل البيانات. مازال الخير جاي بمزيد من المعلومات الدقيقة”.