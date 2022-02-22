وليامز وسفيرة كندا تؤكدان «ضرورة الحفاظ على الهدوء» في ليبيا

توافقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مع سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، على «ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، أمس الإثنين، في تونس العاصمة مع السفيرة الكندية، حيث تطرقا إلى «درجة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت يملكون الحق في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري وقوانين انتخابية سليمة»، وفق تغريدة لوليامز.

والإثنين، جددت وليامز عقب لقائها مع عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعبدالله جوان، دعوة «جميع الفاعلين السياسيين الليبيين لمواصلة التركيز على العملية الانتخابية حسب مطلب الشعب الليبي، والحفاظ على الهدوء الحالي على الأرض».

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وتتزامن تصريحات وليامز ولقاءاتها مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

والأسبوع الماضي، اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، المستشارة الأممية بـ«التحيز»، وذلك عقب لقاء جمعها في القمة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. واعتبر حمودة أن وليامز تظهر دعمًا لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة». وقال إن «تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا».

وفي مواجهة ذلك، تلقت وليامز رسائل دعم من السفارة الأميركية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وهكذا نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ونائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.