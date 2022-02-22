المنفي: المؤتمرات العلمية تساهم في زيادة التراكم المعرفي ونقل الخبرات

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية الذي تقيمه كلية الآداب بجامعة طبرق في فندق دار السلام.

المنفي أكد في كلمته خلال المؤتمر الذي شهد مشاركة عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة تابعتها صحيفة المرصد أهمية إقامة المؤتمرات العلمية، لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم.

وأضاف المنفي: إن هذا النقل يتم من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة الممتدة بين الـ21 والـ23 من فبراير الجاري، لمراجعة التجارب التعليمية في تطبيق الأساليب الحديثة المتبعة في تعليم اللغة الفرنسية باستعراض البحوث وورقات العمل التي سيقدمها الأساتذة المختصين، ووضعها محل نقاش للخروج بتوصيات بالخصوص.

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