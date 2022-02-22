العثور على جثمان الطفلة جنات

أخبار ليبيا 24 – خبر

عُثر على جثمان الطفلة جنات رياض التميمي المفقودة منذ عدة أيام داخل بئر مياه في منطقة التمايم. خلف مطار طرابلس الدولي بعد أسبوع من فقدانها.

وقالت مصادر محلية ببلدية قصر بن غشير لأخبار ليبيا 24، إن جرى انتشال جثمان الطفلة من خزان المياه الواقع داخل المزرعة التي قيل أنها اختفت منها. ونقلت إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي ولاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت المصادر، أن لم يعرف إذا ما كان مقتل الطفلة حادثة أو جريمة جنائية. خصوصاً بأن هناك من روج إلى أن الطفلة خُطفت مقابل طلب فدية عبر وسائل السوشيل ميديا.

وربما هناك من استغل الواقعة واتصل بالأسرة لطلب الفدية مقابل حصوله ع المال، مستبعدين أن تكون الطفلة قد خطفت لأنها وجدت داخل نفس المزرعة .

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات فور اختفاء الطفلة وتتابع القضية بعد العثور على جثمانها، لمعرفة زمن الوفاة.