التواتي: لوم المستشفيات فقط عند حدوث التسمم الغذائي لن يحل المشكلة

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن لوم المستشفيات فقط عند حدوث التسمم الغذائي لن يحل المشكلة.

وقال التواتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “التسمم الغذائي أمر شائع جدا في كل الدنيا، وتأثير ذلك على الناس يختلف من شخص لآخر”.

وأضاف “في أمريكا يموت 3000 شخص كل سنة نتيجة لأمراض لها علاقة بالأغذية، المسؤولية تقع على الجميع، المستهلك من واجبه التأكد من صلاحية الغذاء ونظافته، المورد من واجبه التأكد من المصدر ومدى مطابقته للمواصفات، السلطات المعنية من واجبها المراقبة والمعاقبة، المستشفيات من واجبها تقديم الخدمات بما هو متاح للناس عند إصابتهم”.

وتابع “التغاضي عن كل ذلك ولوم المستشفيات فقط لن يحل مشكلة بل سيجعلها أكثر تعقيد، حفظكم الله جميعًا من التسمم الغذائي وبقية أنواع السموم”.

وكان المستشفى الجامعي طرابلس، قد أعلن أول أمس استقبال 115 حالة تسمم غذائي، خلال 72 ساعة، مشيرا في بيان له، إلى أن الحالات التي استلزم إيوائها بلغت 37 بينهما طفلان، إلى جانب تسجيل حالة وصلت متوفية.

وأضاف البيان “الحالات التي استقبلها الأحد بلغ عددها 35 حالة، استلزم إيواء 4 حالات ومغادرة الباقي بعد تلقيهم العلاج، حيث إن قسم الإسعاف استقبل مساء الجمعة 19 حالة استلزم إيواء طفلين منها، والبقية قدمت لهم خدمة طبية وغادروا وحدة الملاحظة بالقسم”.

وذكر المستشفى الجامعي أنّه، جرى استقبال 61 حالة يوم السبت، استلزم إيواء حالتين في وحدة العناية، وإيواء 21 حالة، وتسجيل حالة وصلت متوفية، وخروج الباقي.

يشار إلى أن “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أخذ عينات من كل الأطعمة المقدمة للمتسممين ستظهر نتائجها بعد 72 ساعة”، بحسب مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات.