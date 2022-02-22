“مكافحة الأمراض” يسجل 1,815 إصابة و 9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 1,815 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,353 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 646؛ فقد سُجّل شفاء 3,160 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، حالتان بالمنطقة الشرقية، ومثلهما بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 34 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 488,567، منها 34,591 حالة نشطة من بينها 125 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 447,766 حالة، ووفاة 6,210 حالات.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,133,250 شخصًا، و1,074,873 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 60,591 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,268,714 جرعة.

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