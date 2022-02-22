بوسلوم: يجب الدخول في التقشف لمدة 3 سنوات مالية

أكد الكاتب الصحفي المترشح للانتخابات البرلمانية فراس بوسلوم، أن “عددًا من المتابعين للشأن الاقتصادي للبلاد يستبشرون خيراً بارتفاع أسعار برميل خام برنت ووصوله إلى أعتاب الـ 100 دولار للبرميل”.

وقال «بوسلوم» في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر،إن “هذا الارتفاع سيسبب وفرة مع نهاية العام الجاري ولكن مع التضخم الحاصل في مصاريف الدولة، وإذا ما تم إقرار مقترح جدول المرتبات الموحد الذي سيصل فيه بند المرتبات إلى 60 مليار دينار سنويا”.

وتابع؛ “واستشراء الفساد المالي يعني للأسف سوف لن يكون هناك وفرة مع نهاية العام بل سنعاني من عجز”، مردفًا؛ “هذا هو مصير الدولة عندما تكون في أيدي أُناس همهم مصالحها واللعب على احتياجات المواطنين للوصول لمبتغاهم دون أي اعتبار للانعكاسات السلبية مستقبلا”.

وأكمل «بوسلوم» أن “الحل: يكمن في الدخول في سنوات تقشفية لا تقل عن ثلاثة سنوات مالية، يتم فيها تقليل ميزان المدفوعات إلى أقل ما يمكن، وتوجيه الفائض لإطفاء الدين العام، وفي خلال نفس الفترة يتم التخفيض التدريجي لسعر الدولار مقابل الدينار”.

وختم موضحًا “ومن ثم استغلال الفائض في مشاريع تنموية حقيقية وزيادة المرتبات للموظفين الفعليين، ودعم القطاع الخاص، والبحث عن مصدر دخل بديل عن النفط وتفعيله تدريجياً”، معقبًا؛ “الخلاصة: كلام بديهي ومعروف، بس هم ما يبوش”.