تفاهمات بين شركة الكهرباء والمناطق الصناعية لتحقيق تعاون ثنائي جاذب للاستثمار

ليبيا – شهد مقر الشركة العامة للكهرباء عقد اجتماع مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية لمناقشة وضع تصور لإيجاد آلية تعاون بينهما.

بيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا التعاون يسهم في تغذية المناطق الصناعية التي سيتم استحداثها من قبل الهيئة بالطاقة الكهربائية، ليتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع الإطار العام من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار.

وأضاف البيان: إن هذه المذكرة ستحدد دور الهيئة والشركة لإنشاء وتشغيل وتطوير المناطق الصناعية والخدمية وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية. مبينًا أن مشروع هذه المناطق يشمل أكثر من 4 موقع على كافة التراب الليبي لتخفيف التداخل الصناعي السكني.

وتابع البيان: إن هذا المشروع الواعد والضخم سيساهم في توفير الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في مجالات عدة منها الطاقة وإنتاجها من خلال مناطق ذات بنية تحتية كاملة لباكورة التعاون بين الشركة والهيئة في منطقتي سيدي خليفة في مدينة بنغازي وسيدي السايح بالعاصمة طرابلس إلى حين تجهيز المواقع الباقية تباعًا.

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