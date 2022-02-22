عرض جثة الطفلة “جنات” على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم عرض جثة الطفلة جنات رياض التميمي، التي كان قد ورد بلاغ بفقدانها إلى مركز شرطة غرب قصر بن غشير بمديرية أمن النواحي الأربع؛ على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب ووقت وقوع الوفاة.

وكانت الطفلة قد اختفت من مزرعة ذويها بتاريخ 2022.02.15، قبل العثور عليها مساء الاثنين وقد فارقت الحياة داخل خزان خاص بالمياه بالمزرعة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الأولية من قبل المركز المختص والنيابة العامة.

وتعيد قصة جنات إلى الواجهة قضية الطفل مصطفى البركولي الذي اختطف قبل عام ونص في مدينة سبها، ولم يعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت رغم المناشدات المستمرة من أهالي الطفل وأهالي سبها للمسؤولين للتحرك من أجل معرفة مصير الطفل.

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