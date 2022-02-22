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في إشارة لـ ” آل الدبيبة” .. بن عطية: ليبيا تم نهبها

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأىعميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية،  أن ليبيا تم نهبها، وذلك تعليقًا على بيانات الحسابات التي تم تسريبها عن بنك كريدي سويس.

 بن عطية، و في منشور له على “فيسبوك”: قال “بيانات الحسابات المسربة عن بنك “كريدي سويس” تجاوزت 100 مليار دولار، فيها بيانات عن حسابات مسئولين ليبيين، إحداها بمبلغ تجاوز 2 مليار دولار = 10 مليار دينار ليبي”.

وأضاف “من أبرز الحسابات التي ظهرت في التسريبات لشخصية ليبية لها علاقة خاصة بالحكومة تصريف الأعمال، بنك كريدي سويس لم ينكر صحة التسريبات وقال: “إن بعضها يستند لمعلومات جزئية وليست كامل البيانا،. مازال الخير جاي بمزيد من المعلومات الدقيقة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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