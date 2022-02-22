في إشارة لـ ” آل الدبيبة” .. بن عطية: ليبيا تم نهبها

رأىعميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية، أن ليبيا تم نهبها، وذلك تعليقًا على بيانات الحسابات التي تم تسريبها عن بنك كريدي سويس.

بن عطية، و في منشور له على “فيسبوك”: قال “بيانات الحسابات المسربة عن بنك “كريدي سويس” تجاوزت 100 مليار دولار، فيها بيانات عن حسابات مسئولين ليبيين، إحداها بمبلغ تجاوز 2 مليار دولار = 10 مليار دينار ليبي”.

وأضاف “من أبرز الحسابات التي ظهرت في التسريبات لشخصية ليبية لها علاقة خاصة بالحكومة تصريف الأعمال، بنك كريدي سويس لم ينكر صحة التسريبات وقال: “إن بعضها يستند لمعلومات جزئية وليست كامل البيانا،. مازال الخير جاي بمزيد من المعلومات الدقيقة”.