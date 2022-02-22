النعّاس: من كان يصدّق أن طالبان تنتصر على أكبر قوة في الأرض؟

أبدى محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، إعجابه بحركة طالبان الأفغانية، متسائلا: ” من كان يصدّق أن طالبان تنتصر على أكبر قوة في الأرض؟”، على حد قوله.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بالأمس، قال خليل الحيه القيادي في حركة حماس: «الاقتراب من القدس لعب بالنار، وعلى الاحتلال أن يختار بين النار والسلام»، يا للعجب!!”.

وأضاف “يتكلم متحديا أقوى جيش في الشرق الأوسط ولكننا بعد أحداث أفغانستان، صرنا نصدق كل شيء”، بحسب تعبيره.

وتابع “الله سبحانه وتعالى هو المتحكم الحقيقي في موازين القوة بين الناس. فمن كان يصدق أن طالبان تنتصر على أقوى جيش على وجه الأرض؟”، وفقا لحديثه.