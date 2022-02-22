مؤسسة النفط تسلم سيارة إسعاف لبلدية تازربو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
22 February, 2022
سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، سيارة إسعاف مجهزة بمعدات حديثة لبلدية تازربو.
وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن تسليم سيارة الإسعاف يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها المؤسسة في نطاق عملياتها، وتطبيقًا لسياسة الجار الطيب التي تتبعها المؤسسة في حل بعض الاختناقات التي تواجهها هذه المناطق وبالاخص المجاورة للعمليات النفطية.
وحضر مراسم التسليم عميد بلدية تازربو المكلف عليان قشقش، ومن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة عادل بن قبلية.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، زودت بلدية تازربو الفترة الماضية بشاحنة ضاغطة لنقل النفايات لدعم أعمال النظافة والخدمات داخل البلدية وكذلك سيارة إطفاء مجهزة لمكافحة الحرائق وفي طور تسليم عدد من الاحتياجات لفك مختنق المياه وبعض المعدات الطبية لدعم قطاع الصحة ببلدية تازربو.
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