مؤسسة النفط تسلم سيارة إسعاف لبلدية تازربو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، سيارة إسعاف مجهزة بمعدات حديثة لبلدية تازربو.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن تسليم سيارة الإسعاف يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها المؤسسة في نطاق عملياتها، وتطبيقًا لسياسة الجار الطيب التي تتبعها المؤسسة في حل بعض الاختناقات التي تواجهها هذه المناطق وبالاخص المجاورة للعمليات النفطية.

وحضر مراسم التسليم عميد بلدية تازربو المكلف عليان قشقش، ومن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة عادل بن قبلية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، زودت بلدية تازربو الفترة الماضية بشاحنة ضاغطة لنقل النفايات لدعم أعمال النظافة والخدمات داخل البلدية وكذلك سيارة إطفاء مجهزة لمكافحة الحرائق وفي طور تسليم عدد من الاحتياجات لفك مختنق المياه وبعض المعدات الطبية لدعم قطاع الصحة ببلدية تازربو.