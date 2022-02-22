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اوحيدة: أتمنى أن تكون حكومة باشاغا حكومة تكنوقراط

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون تقريبًا 27 حقيبة، موزعة بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاثة والدوائر الانتخابية، على نفس النهج السابق في تشكيل الحكومات السابقة.

اوحيدة  وفي تصريحات لقناة “ليبيا 218” أعرب عن تمنيه أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد عن 15 حقيبة، تتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والقادمة.

وفي سياق ذي صلة، قال اوحيدة: إن قانون المرتبات الموحد جاهز ويحتاج لوضع اللمسات الأخيرة، بالتنسيق مع وزارة المالية.

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قناة ليبيا الحدث

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