الدبيبة: بعد تولي حكومتي مقاليد الأمور سعيت لعودة الحياة لقطاع النفط

رأى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

وقال الدبيبة، خلال قمة الدول المصدرة للغاز في قطر: “بعد تولي حكومتنا مقاليد الأمور بذلنا جهدنا لعودة الحياة لهذا القطاع المهم بالإصلاح والتطوير وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك، واستطعنا التغلب على الكثير من العوائق والعراقيل بفضل جهود العاملين، ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج”.

وأضاف “علينا بذل الكثير من الجهد لخلق شراكات حقيقية ومهمة لتطوير القطاع واستخدام هذه العائدات في الإنتاج للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة، ليبيا حباها الله بثروة النفط والغاز والتي جعلتها لعدة عقود تتصدر الدولة المنتجة والمصدرة للطاقات في إفريقيا وفي حوض البحر المتوسط”.

وتابع “المخزون النفطي في كل الحقول المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30% من المخزون الكلي، رغم الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية عقد الستينات في القرن الماضي، ويمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في هذه التطبيقات”.

واستطرد “أرى فرصة كبيرة في تجمع دول المصدرة للنفط والغاز للتعاون والتشاور في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرصة، ويمكن تطويع الفرصة لدعم استخراج واستغلال ثرواتنا من النفط والغاز بشكل مستدام يضمن رفاهية شعوبنا والأجيال الحاضرة والقادمة ويضمن تزويد العام بطاقات نظيفة ومستدامة”.

واستكمل “من خلال عمليات التنقيب يمكن إنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من حقول الغاز المكتشفة والمطورة في مختلف الأحواض الرسوبية في كل مناطق ليبيا، وتم اكتشاف العديد من حقوق الغاز تحوي مكملات مهمة وكبيرة، ونسعى لتطوير هذه الاكتشافات بالشراكة مع بعض الشركات العالمية”.

وواصل “نسعى لاعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البر والبحر، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن ليبيا لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي وقد تصبح من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها”.

وأكد أنه تم وضع خطط وطنية للوصول إلى صفر بخصوص حرق الغاز والعمل على صيانة معدات الإنتاج والتقليل من التسربات الكربونية، قائلا: “تواجه بلداننا تحديات عديدة ومتنوعة، وعلينا استغلال ثرواتنا من النفط والغاز بشكل أمثل في الطلب المحلي وفي توفير النقد اللازم لدعم تنويع واستدامة اقتصاداتنا وزيادة الناتج المحلي”.

وختم كلمته، بالقول: “يتحتم علينا جميعا أن نتضافر على تطوير مخطط استراتيجي والتعاون والتنسيق فيما بيننا وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والحفاظ على الإمدادات والأسعار، ونحن اليوم بحاجة إلى التعاون والتنسيق كدول منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي”.