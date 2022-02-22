“شركة الأسمدة” تناقش ميزانيتها التقديرية للسنة الحالية

عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة، بطرابلس صباح الثلاثاء، بمشاركة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، بحث الميزانية التقديرية للسنة الحالية وبعض المشكلات التي تواجه الشركة بعد نحو عام من استحواذ مؤسسة النفط على حصة الشريك الأجنبي يارا.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان لها، إن الاجتماع تمخض عن عدد من القرارات التي من شأنها المساهمة في زيادة نشاط الشركة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول آليات تنفيذها أو ما إن القرارات قد تضمنت إجراءات إدارية أو مالية.

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