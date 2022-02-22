المريمي : حكومة باشاغا ستنال الثقة دون أي صعوبات

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن مختلف الأطراف تسعى لإجراء الانتخابات قبل انقضاء الـ14 شهرا المحددة بموجب خارطة الطريق، مضيفا في مقابلة صحفية أنه سيتم إجراء الانتخابات وفق المسارات المتفق عليها بما يؤدي لإزالة العراقيل التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحول قبول حكومة باشاغا من عدمه استبعد المريمي رفض التشكيلة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف، مبررا ذلك بوجود تنسيق مسبق بين باشاغا ومجلسي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تنال تشكيلته الوزارية الثقة دون أي صعوبات.

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