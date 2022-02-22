وزارة التعليم: تأجيل الامتحانات في طرابلس وإلغاء عطلة نصف العام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة (15) اليوما في طرابلس الكبرى ليتم إجرائها في 13 مارس لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق.

وأكدت وزارة التعليم في تعميم موجه لمُرقبات التربية والتعليم طرابلس الُكبرى ومدراء مدارس التعليم العام والخاص أنه من المقرر أن تتواصل الدراسة للفصل الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة مع ضرورة الاستمرار في استكمال دروس الفصل الدراسي الأول.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن ذلك جاء استنادا إلى محضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور الوزير المكلف ومراقبي التعليم طرابلس الكبري