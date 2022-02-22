مؤسسة الاستثمار: اعتماد قرارات لإحياء شركة الأسمدة

خلصت الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة خلال اجتماعها الأول العام 2022، إلى «اعتماد قرارات تساعدة على إحياء الشركة من جديد».

ولم يوضح بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار ماهية هذه القرارات؛ لكنه وصفها بـ«المهمة»، وأشار إلى استعراض التقارير المالية والفنية المتعلقة بالشركة والخطط والميزانيات التقديرية للعام 2022، كذلك الصعوبات التي تواجه الشركة.

مؤسسة النفط تستحوذ على حصة «يارا» في «الليبية النرويجية للأسمدة»

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وعقدت الجمعية العمومية للشركة في مدينة طرابلس، بحضور المساهمين والشركاء ومن بينهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار.

والشركة الليبية للأسمدة هو الاسم الجديد للشركة الليبية – النرويجية للأسمدة، وجاء كنتاج لاستحواذ المؤسسة الوطنية للنفط في يناير 2021، على حصة شركة «يارا» النرويجية في الشركة البالغة 50%. وبعد الاستحواذ، جرت إعادة ملكية مصانع اليوريا والأمونيا في الشركة بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار.

الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة، 22 فبراير 2022. (مؤسسة الاستثمار)

الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة، 22 فبراير 2022. (مؤسسة الاستثمار)