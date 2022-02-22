العرفي: باشاغا سيعرض التشكيلة الوزارية الإثنين القادم على النواب

تكهن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحات صحفية بأن يعرض رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة الإثنين القادم أمام مجلس النواب.

وأضاف العرفي أنه وبعد مشاورات المجلس قد يتم منح الثقة للحكومة في جلسة الثلاثاء وستؤدي اليمين، مشيرا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ليس له الحق بأن يقترح خارطة طريق للانتخابات، وأن وعوده شفهية فقط؛ لإغراء المواطنين.

ورأى العرفي أيضا من الضروري أن يسلم الدبيبة الحكومة في أسرع وقت، وأنه لو استمر بهذا الشكل فسيدمر الدولة بوعوده.

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