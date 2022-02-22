مسافة الاستقرار ما زالت بعيدة ولابد من الاستفتاء على الدستور – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر. إلى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل تعديله.

وقال الشاطر في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”إن مسافة الاستقرار ما زالت بعيدة”.

وأضاف عضو المجلس :”تحقيق التعايش السلمي بين الليبيين لبناء دولتهم المدنية بعيد هو الآخر”.

وأشار الشاطر إلى :”أن الدستور الذي صاغته هيئة منتخبة يتم تعطيله لإجراء تعديلات عليه”.

وشدد على أن مشروع الدستور أصبح ملكية حصرية للشعب. ولا يجوز تعديله قبل الاستفتاء عليه من صاحب الحق الوحيد.