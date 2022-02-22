المريمي: العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن فتحي باشاغا يعمل على التشكيلة الوزارية، وسيقدمها لمجلس النواب الأيام المقبلة.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: “المبادرة التي أعلنها عبد الحميد الدبيبة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي؛ لأن العراقيل والصعوبات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ما زالت قائمة”.

وأضاف “لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة فتحي باشاغا، ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، كل هذه المكونات ستعمل على إزالة هذه العراقيل التي صرحت بها مفوضية الانتخابات”.

وتابع “مجلس النواب لم يتدخل ويضع خارطة طريق جديدة ويشكل لجانا جديدة، ويتصل بكل الأطراف من أجل وضع خطة جديدة إلا بعد أن عجزت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات، فالعراقيل والصعوبات التي تواجه إجراء العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب”.

واستطرد “هناك توافقات بين مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، لإطلاق مصالحة وطنية، وقد نعمل على تعديل بعض القوانين، وغيرها من الأمور التي تزيل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية”.