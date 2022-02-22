المنفي يؤكد أهمية العمل على تذليل صعوبات عمل الجامعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي على ضرورة الاهتمام بالقلاع العلمية، لتساهم في تخريج الكفاءات العلمية التي يعتمد عليها في بناء الوطن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتم تسخير كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة لهما، في بيئة مناسبة تتماشى مع الجامعات العصرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء، رئيسا جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية طبرق، اللذان استعرضا أمامه المشاكل والصعوبات التي يواجهانها، لاسيما مشاريع الجامعة المتعثرة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مشاركة جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، للتعريف به من خلال النخب العلمية التي يضمانها، باعتبار المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، وأهم عوامل أمنها واستقرارها.