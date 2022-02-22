الدبيبة: إنتاج وتصدير النفط من الحقول المكتشفة في ليبيا لم يتجاوز 30% من الاحتياطي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن «ليبيا تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الأفريقية وحوض البحر المتوسط»، مضيفاً أن «إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي».

ورأى الدبيبة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، اليوم الثلاثاء، أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة» وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

الدبيبة يؤكد سعي الحكومة إلى تطوير حقول الغاز الجديدة في ليبيا مع شركات عالمية

كما أكد الدبيبة اكتشاف العديد من حقول الغاز الجديدة في ليبيا تحتوي على كميات كبيرة «تسعى الحكومة إلى تطويرها حاليًا بالشراكة مع شركات عالمية باعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البحر والبر».

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «الدراسات الأولية تشير إلى أن لدى ليبيا مخزونًا كبيرًا من الغاز الطبيعي، قد تصبح بفضله من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها».

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وأشار الدبيبة، في سياق كلمته، إلى التحديات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية والجهود التي تبذل حاليًا لتعزيز السلام والاستقرار وتطوير حقول النفط والغاز وتعظيم دورهما في التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف: «نجحت حكومة الوحدة الوطنية في التغلب على كثير من العوائق والعراقيل، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج، ولكن يبقى علينا بذل مزيد الجهد من أجل خلق شراكات حقيقية لتطوير قطاع النفط والغاز واستخدام العائدات للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة».

الدبيبة يدعو إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز

ودعا الدبيبة، في كلمته، إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز «بما يحد من التحديات، ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزًا للتنمية المستدامة».

وقال: «تواجه دولنا تحديات متنوعة تحتم علينا تطوير مخطط استراتيجي والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والحفاظ على الإمدادات والأسعار التي تلبي طموحنا وتحافظ على العلاقة بين الدول المصدرة والمستهلكة للاستفادة من هذا المنتج في تطوير اقتصاداتنا وتنوعها بما يكفل للأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة ومستقرة ومزدهرة».

وأشار الدبيبة إلى تنامي التحديات التي تواجه صناعة الوقود الأحفوري «جراء زيادة حدة السياسات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى تناقص الطلب على النفط والغاز، وكذلك صعوبة الحصول على دعم المؤسسات المالية للمشاريع المتعلقة بهذا النوع من الطاقة»، مؤكدًا أن هذه التحديات «تتطلب زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين دول المنتدى».

وأعرب الدبيبة عن أمله في أن تكون القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة «خطوة مهمة» في اتجاه التعاون وتنسيق الجهود لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر طريق آمن ومستدام لإنتاج الطاقة والمساهمة في تنمية كافة القطاعات.

الدبيبة يدعو إلى تطويع التحديات العالمية لصناعة النفط والغاز إلى فرص

ولفت إلى أن هذه القمة تنعقد والعالم يواجه عدة تحديات على رأسها وباء «كورونا» منذ بداية العام 2020 ومشكلة التغير المناخي، معتبرًا أن لهذه التحديات والسياسات المتعلقة بها أثرًا على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاستعدادات التنموية في مختلف البلدان بشكل عام.

ونوه الدبيبة إلى أن القمة الحالية تمثل فرصة كبيرة لتشجيع منتدى الدول المصدرة للغاز على التشاور والتعاون لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن تطويعها لدعم استخراج واستغلال الثروات من النفط والغاز بشكل مستدام، وبما يدعم رفاهية الشعوب حول العالم، لافتًا إلى التوجه العالمي للاعتماد وبشكل كبير على الغاز الطبيعي.