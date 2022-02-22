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المنفي يؤكد وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من الجميع.

وشدد المنفي خلال استقباله وفداً من أعيان قبيلة غيث أعبيدات استمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار.

وأكد وفد قبيلة غيث أعبيدات استمرار دعمهم لجهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وشددوا خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على قاعدة دستورية يرضى  بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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