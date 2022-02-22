المنفي لـ “وفد من قبيلة غيث”: مستمرون في مشروع المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً من أعيان قبيلة غيث أعبيدات.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن الوفد أكد على استمرار دعمهم لدور المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وأردف البيان أن الوفد “شدد خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي”.

ومن جانبه أكد «المنفي» وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار.