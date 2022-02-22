وليامز تؤكد لوفد من مجلس الدولة أهمية استمرار التوافق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2022

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز خلال لقائها وفدا من مجلس الدولة على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها التقت أمس الاثنين في العاصمة طرابلس بوفد من مجلس الدولة يضم رئيس اللجنة القانونية عادل كرموس، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية خليفة ذويب، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبو سنينة، ومقرر المجلس سعيد كلا.

وأضافت وليامز أن وفد مجلس الدولة أطلعوها على سير عمل لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلسي النواب والدولة وحول التوافق القائم بين المجلسين مبينة أنها ثمنتُ العرض الموضوعي.