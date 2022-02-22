انطلاق المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية جامعة سرت بمشاركة 75 باحثا

انطلق بمجمع قاعات واغادوغوا في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية جامعة سرت بعنوان «الاتجاهات المعاصرة لتطوير التعليم الأساسي في ليبيا» تحث شعار «رؤية جديدة لنظام تربوي متغير» بمشاركة أكثر من 75 باحثًا من مختلف الجامعات الليبية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جامعة سرت ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام وعدد من عمداء الكليات ومديرو الإدارات والمكاتب بالجامعة وعدد من مراقبي ومديري القطاعات الخدمية ببلدية سرت، إضافة إلى عميد كلية التربية بقصر بن غشير وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة بأن مراسم الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العلمي استهلت بعدة عروض فنية قدمها عدد من طلاب مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي، كما قدمت عدة أفلام وثائقية عن الجامعة وكلية التربية في سرت وأنشطتها خلال الأعوام الماضية، كما ألقيت عدة قصائد عن الوطن قدمها الشاعر الغنائي سالم درياق.

كما ألقيت خلال المؤتمر العديد من الكلمات التي أشادت بالجهود المبذولة لتنظيم مثل هذه المحافل العلمية وأهميتها في الخروج بتوجيهات وتوصيات تفيد التربويين في ليبيا.

وشهدت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية بجامعة سرت تكريم عدد من الأساتذة الذين أسهموا في بناء الأجيال في المدينة وقدموا جهودًا كبيرة لتطوير المسيرة التربوية والتعليمية فيها.