غرفة تجارة طرابلس تنضم لاتحاد الغرف العربية

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الغرف العربية موافقتها على انضمام غرفة طرابلس كعضو مراقب، وذلك بناء على طلبها، وترشيح من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بليبيا.

وناقش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة، محمد الرعيض مع رئيس غرفة طرابلس فرج دربيل جدول الأعمال المقرر، والأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال السنة الماضية، والتركيز على الأصداء التي حققها المؤتمر التاسع عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بليبيا نهاية شهر نوفمبر الماضي.

كما بحث الاجتماع تشجيع الصناعات بالدول العربية، ووضع استراتيجية فعالة لتشجيع الاستثمار الصناعي، والتوصية بالعمل على إنشاء غرف عربية أجنبية مشتركة جديدة، وتفعيل دور الجانب العربي للاستفادة في مجال التدريب المهني والتقني، وتفعيل دور المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات بين الغرف والشركات العربية، إلى جانب تسهيل دخول رجال الأعمال العرب إلى الدول العربية.

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