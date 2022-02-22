عدم الاستقرار في ليبيا أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء. إن عدم الاستقرار في ليبيا أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

وأضاف خلال قمة الدول المصدرة للنفط في قطر. أن ليبيا شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني.

وتابع :”بعد تولي حكومتنا مقاليد الأمور. بذلنا جهدنا لعودة الحياة لهذا القطاع المهم بالإصلاح والتطوير وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك”.

وأكد بالقول :”استطعنا التغلب على الكثير من العوائق والعراقيل. بفضل جهود العاملين، ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج”.

وذكر :”علينا بذل الكثير من الجهد لخلق شراكات حقيقية ومهمة لتطوير القطاع. واستخدام هذه العائدات في الإنتاج للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة”.

وأكد. أن ليبيا تمتلك ثروة النفط والغاز والتي جعلتها لعدة عقود تتصدر الدولة المنتجة والمصدرة للطاقات. في أفريقيا وفي حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى أن المخزون النفطي في كل الحقول المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30% من المخزون الكلي. رغم الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية عقد الستينات في القرن الماضي.

وأفاد أنه يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول. باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في هذه التطبيقات.

وقال :”أرى فرصة كبيرة في تجمع دول المصدرة للنفط والغاز. للتعاون والتشاور في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرصة”.

وأكد أنه يمكن تطويع الفرصة لدعم استخراج واستغلال ثرواتنا من النفط والغاز بشكل مستدام. يضمن رفاهية شعوبنا والأجيال الحاضرة والقادمة ويضمن تزويد العام بطاقات نظيفة ومستدامة.

ولفت إلى أنه من خلال عمليات التنقيب. يمكن إنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من حقول الغاز المكتشفة والمطورة في مختلف الأحواض الرسوبية في كل مناطق ليبيا.

وأضاف أنه تم اكتشاف عدد من حقول الغاز تحوي مكملات مهمة وكبيرة. ونسعى لتطوير هذه الاكتشافات بالشراكة مع بعض الشركات العالمية.

وأوضح البيبة :”نسعى لاعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار. والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البر والبحر”.

وبين أن الدراسات الأولية تشير إلى أن ليبيا لديها مخزون كبير من الغاز الطبيعي وقد تصبح من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها.

وأفاد بالقول :”تواجه بلداننا تحديات عديدة ومتنوعة. وعلينا استغلال ثرواتنا من النفط والغاز بشكل أمثل في الطلب المحلي وفي توفير النقد اللازم لدعم تنويع واستدامة اقتصاداتنا وزيادة الناتج المحلي”.