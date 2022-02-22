ويليامز والسفيرة الكندية بطرابلس تؤكدان ضرورة الحفاظ على الهدوء بليبيا

أكدت كل من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع يوم ويليامز مع سافارد أمس في تونس العاصمة، حيث تطرقا إلى درجة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الآونة الأخيرة.

وشدد الطرفان، خلال اللقاء، على ضرورة الأخذ بالاعتبار أن 2,8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت يملكون الحق في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري وقوانين انتخابية سليمة، وفق تغريدة نشرتها ويليامز عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر.

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