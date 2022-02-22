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المصرف المركزي: 790 مليون دولار اعتمادات توريد بضائع و25 مليون دينار إيرادات الجمارك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر ‏مصرف ليبيا المركزي، بيانا كشف فيه عن عدد من الأرقام المالية والاقتصادية الهامة للدولة خلال الشهر الأول من العام الجديد توضح الإيرادات والإنفاق.

وذكر البيان التفصيلي للمصرف أن إجمالي الإيرادات بلغت 351 مليونًا، كما تم دفع إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10,9 مليار دينار.

ومن بين الإحصائيات المذكورة أن إيرادات الجمارك في جميع منافد ليبيا البرية والبحرية والجوية سواء للبضائع الموردة من القطاع العام أو الخاص لم تتجاوز في شهر يناير مبلغ 25 مليون دينار ليبي (4.5 مليون دولار)، فيما ذكر أنه تم فتح اعتمادات لتوريد بضائع في نفس الشهر قيمتها 790 مليون دولار.

وجاء بند الإنفاق بصفر مصروفات، موضحا المصرف أن وزارة المالية لم ترسل أي أذونات صرف في أي باب من أبواب الإنفاق العام.

 

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صحيفة الساعة 24

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