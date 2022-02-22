السفارة الليبية بأوكرانيا تنصح المواطنين بمغادرة المناطق الشرقية

نصحت السفارة الليبية لدى أوكرانيا المواطنين المقيمين والدارسين بمغادرة المناطق الشرقية من البلاد؛ بسبب التطورات الأخيرة في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.

وجاء في إدراج نشرته السفارة على موقعها الرسمي بـ”فيس بوك” أن ذلك يأتي في إطار حرصها على سلامة أرواح المواطنين والطلبة بأوكرانيا بعد تصاعد الأوضاع على الحدود.

وطلبت السفارة المواطنين بالتواصل معها عبر أرقام الطوارئ الموضحة في بيان وزارة الخارجية أو عبر موقعها الرسمي؛ من أجل تلقي مزيد من الإرشادات والنصائح.

جديرٌ بالذكر أن التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا يتصاعد بشكل مستمر في ظل تهديدات بالغزو من قبل روسيا وهو ما رفضته كلٌّ أوروبا وأمريكا وسط مخاوف من اندلاع أعمال عسكرية.

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