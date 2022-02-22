شكشك يبحث إبرام اتفاقيات تعاون مع معهد ناصر للبحوث والعلاج

ناقش رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بجمهورية مصر، محمود سعيد، نتائج المتابعة الميدانية للديوان والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة والمعهد في الفترات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ونائب مدير عام المعهد، بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة في الديوان، حيث اتفق الجانبان على إبرام اتفاقيات تعاون، بالإضافة إلى حث اللجان الفنية من الجانبين على الإسراع بإعداد مشاريع الاتفاقيات ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.

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