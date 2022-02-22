السويحلي: لن نقبل أبداً بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة

أعلن عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، عن دعمه مبادرة عودة الأمانة للشعب التي أعلن عنها عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال «السويحلي»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏ندعم مبادرة عودة الأمانة للشعب ونعتبرها خارطة طريق واقعية وعملية لإنجاز الإنتخابات في يونيو».

وأضاف «الأمم المتحدة وجميع الأطراف أمام اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية شعارات دعم الانتخابات التي يرفعونها دائما»، متابعا «لن نقبل أبدا بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة وفقا لخارطة الطريق المعتمدة».