دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى قصر الأخيار

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بقسم الأشعة التشخيصية التابع لمستشفى قصر الأخيار القروي، الدورة التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأضاف مدير عام المستشفى محمود عواج، بأن الدورة ستتواصل لمدة أسبوع، تجري على الأجهزة الموجودة بقسم الأشعة، وسيتم بعدها افتتاح القسم رسميا، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمستشفى على منصة فيسبوك.

وأكد المشرف على الدورة موسى بنور من جانبه، على أن التدريب يسير بشكل طبيعي، منوها إلى أنه تم فحص الأجهزة التي تعد بمواصفات عالية للتأكد من عملها، كما أنها ستكون في خدمة المواطنين بالبلدية.

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