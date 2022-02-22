الخوجة: باشاغا يحتاج للتواصل مع أطراف خارجية لدعم حكومته

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، قد تجعل عملية تشكيل الحكومة تستغرق فترة أطول، لأنه يحتاج لتوافقات واتفاقات بين الأطراف والقوى على الأرض.

وأضافت الخوجة في تصريحات صحفية، قائلة: “رغم أن الأمر شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية”.

ورأت أن “الحصول على الاعترافات الدولية، يحتاج لبعض التأخير في تقديم التشكيلة، ويحتاج باشاغا للتواصل مع أطراف عديدة للقيام بهذا الأمر”.

وأشارت إلى أن “الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين”.

وتابعت: “حكومة باشاغا ستكون بطرابلس وفي طريق السكة حيث المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية، هذا ما أكده هو بنفسه وإلا ستكون هناك حكومتين متوازيتين إذا باشر حكومته من مدينة أخرى”.

ولفتت إلى أن “باشاغا لديه من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا”.