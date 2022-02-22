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المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطلق موقعًا لإصدار شهادة التطعيم الإلكترونية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

يبيا –  أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض موقعًا لإصدار شهادة التطعيم الإلكترونية وإثبات حالة التطعيم الخاصة.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن يمكن الحصول على شهادة التطعيم الإلكترونية من خِلال منصة “تحصين” التي أطلقها، والتي بدورها تُمكن جميع المواطنين والمقيمين داخل ليبيا من التسجيل فيها وإبراز شهادة التطعيم الإلكترونية الخاصة للدخول إلى بعض الدول والأماكن وممارسة بعض الأنشطة خلال جائحة كورونا.

وحول كيفية الحصول على شهادة تطعيم،أوضح المركز: “أسرع طريقة للحصول على شهادة التطعيم الإلكترونية هي من خلال منظومة تحصين، سجل في المنظومة وقم بإضافة جرعات التطعيم ثُم سيعتمد لك المركز الصحي الجرعات، وبعد الاعتماد ادخل على إفادة التطعيم وستحصل على الشهادة الإلكترونية مُرفقة بالكود الألكتروني الخاص بك (QR Code)”.

ونشر المركز رابط المنصة: https://vac.ncdc.gov.ly/sign-form

 

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صحيفة المرصد الليبية

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