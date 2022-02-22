“الدولية للهجرة” تدعم 300 مهاجراً في بني وليد

دعم فريق آلية موارد واستجابة المهاجرين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، حوالي 300 مهاجرٍ في مدينة بني وليد، خلال الأسبوع الماضي.

وتمثل الدعم في تقديم استشارات طبية، إضافة إلى توزيع أدوات النظافة، ومواد الإغاثة الأساسية، وذلك ضمن حملة “المهاجرين المطلعين” للتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية.

ونظم الفريق أثناء العمل مع فنانين لرسم لوحات جدارية ملونة، جلسة توعية حول مخاطر الهجرة، إلى جانب بيان كيفية الحصول على المساعدات، ودعم المنظمة من خلال خط المساعدة.

جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، أكدت إنقاذ 632 مهاجرا غير قانوني في الفترة ما بين الـ 13 و الـ 19 من شهر فبراير الجاري، بعد اعتراضهم في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا.

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