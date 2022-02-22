الرقابة الإدارية تستنكر إعادة تشكيل مجلس الإدارة الوطنية للتعدين وتصفه بالمخالف للقوانين

أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، أن قرار وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، مخالف للقوانين.

ضو في تصريحات له ، أوضح أن الوزير لم يتقيد بقرار البرلمان بشأن سحب الثقة من الحكومة المنتهية ولايتها، وتعميم الرئاسي بشأن عدم المساس بالمراكز القانونية لممثلي الوحدات الإدارية، لافتاً إلى أن الحكومة يقتصر دورها على تصريف الأعمال فقط والقيام بواجباتها اليومية، واصفاً أن أي قرار إداري لها يكون باطلاً.