سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر في منطقة السبيعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1800 متر أسلاك ضغط عالٍ بدائرة توزيع السبيعة على خط النهر الصناعي، حيث لازالت الشركة تعاني تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية في بعض المناطق الليبية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك من قبل مجموعة خارجة عن القانون، تسببت في قطع التيار الكهربائي عن الأحياء السكنية والمزارع، ولساعات طويلة.

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وكررت الشركة مناشدتها كافة الجهات الأمنية والمواطنين لتكاتف الجهود، من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت أخيرًا في البلاد بشكل شبه يومي.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.