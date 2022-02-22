المالية تعلن توزيع مرتبات يناير ومعلقون يردون بغضب على تأخرها

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء البدء في توزيع مرتبات شهر يناير الماضي على جميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، وذلك بعد انقضاء 22 يومًا على شهر فبراير الجاري.

وفجّر الإعلان عن توزيع المرتبات المتأخرة حالة من الاستياء ضد تأخرها، إذ بادر المئات من المعلقين على إعلان الوزارة عبر حسابها في موقع فيسبوك في توجيه نقد لاذع للوزارة على صرف المرتبات في حينها.

يقول أحد المعلقين، ” اليوم 22-2 وشهر واحد (يناير) مازال. سبحان الله ونعم الوكيل فيمن أخر مرتبات الناس”.

وقال آخر، ” الله المستعان. أبسط حقوق المواطن أصبحت كأنها إنجاز عظيم. استعبدتم الناس وأذللتموهم بتأخير مرتباتهم فأصبح البؤس لون الحياة لليبي”.

وتساءلت إحدى المعلقات، ” متى سيكون شهر 2 إذا كان شهر واحد في 22/02؟”.

كما علّقت أخرى، تقول، ” وتستمر الرحلة “الفكرونية” لمرتب شهر 1″.

وقال معلق، ” إنجاز كبير عجزت عنه الأمم المتحدة في صرف المرتبات عندهم”.

وبنوع من السخرية، كتب أحد المعلقين، ” بالراحة يا جماعة عليش مستعجلين. فلوس وعندنا والسلع متوفرة ورخيصة والخير واجد علي قيس مهلكم ما حد يركب فيكم”.