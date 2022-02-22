القماطي: يتعين على باشاآغا الحفاظ على توازن القوى وإرضاء كافة حلفائه بالشرق والغرب

ليبيا – اعتبر الناشط السياسي الليبي حسام القماطي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه فتحي باشاآغا هو كيفية الحصول على الثقة البرلمانية والإفلات في ذات الوقت من محاولة بعض النواب فرض أسماء بعينها لا تتمتع بالكفاءة لا في مواقع الوزراء فقط وإنما في الصف الثاني بالجهاز الإداري.

القماطي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الإثنين، حذر من أن بعض الدول المتدخلة بالمشهد الليبي والتي ربما ترى أن باشاآغا قد لا يكون الشخصية الأفضل لرعاية مصالحها في البلاد، من أنها قد تلجأ عبر الإغراء بالمال لتحريك عدد محدود من الميلشيات التي لا تلتزم بقرارات حواضنها المحلية، ليشعلوا الأوضاع وليعرقلوا عمل الحكومة.

وانتهى القماطي إلى أن باشاآغا سيتعين عليه دائمًا العمل على الحفاظ على توازن القوى وإرضاء كافة حلفائه بالشرق والغرب كون أن انهيار تحالفهم قد يؤدي لحرب شاملة.

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