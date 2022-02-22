المنفي يؤكد أهمية مشاركة الجامعة والأكاديمية بطبرق في مشروع المصالحة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة مشاركة جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية في مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، للتعريف به من خلال النخب العلمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء المنفي مع رئيسي جامعة طبرق، وفرع الأكاديمية الليبية طبرق، حيث استعرضا أمامه المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسستان، لاسيما مشاريع الجامعة المتعثرة.

وأشادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، بما أسمته بالدعم المستمر والودي للمنفي، من أجل التواصل والتبادل بين دول منطقة البحر المتوسط، وذلك بعد مداخلة الأخير في الندوة الدولية حول اللغة الفرنسية التي أقيمت بجامعة طبرق.

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