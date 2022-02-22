مكتب باشاغا الإعلامي: التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب في موعدها

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا بأن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات.

وأكد المكتب أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وستراعي التشكيلة الوزارية معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.

وسبق أن صرح النائب جبريل اوحيدة ل218 يوم أمس الإثنين أن عدد الحقائب الوزارية سيكون تقريبا 27 حقيبة موزعة بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاث والدوائر الانتخابية.

كما أعلن النائب الليبي جبريل أوحيدة، أن مجلس النواب الليبي في طبرق، شرق ليبيا، سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، وذلك حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

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