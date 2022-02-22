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الخارجية مخاطبة روسيا: نرفض الوجود غير الشرعي لـ”قوات الفاغنر” في أوكرانيا وليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت، وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، انضمام حكومة الوحدة الوطنية إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

وأكدت الخارجية، في بيان،  التزام حكومة الوحدة بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها، داعية روسيا إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأعلنت الخارجية رفض حكومة الوحدة الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية.

كما أعلنت رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لـ “قوات الفاغنر” في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا، وتدعو روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب.


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صحيفة العنوان الليبية

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