مركز عزل البركولي.. معاناة وقصر في الإمداد

قال “عمر اهويدي” عضو الفريق الطبي بمركز عزل البركولي لـ 218 إن “المركز” يعمل بكامل طاقته كما التحق 10 اطباء للعمل وتقديم الخدمة للمرضى ونزلاء القسم، فيما وصل عدد عناصر التمريض إلى 40 عنصر تمريض، وتم تجهيز المركز بـ 70سرير منها 15 سرير عناية فائقة، و 55 سرير إيواء عادي، كما زود المركز بمنظومة التحكم وفلترة الأكسجين والتحكم في الضغط داخل أقسام وغرف المركز لمساعدة طاقم الأطباء والتمريض داخل المركز، والمحافظة على جودة الخدمة داخل المركز؛ مشيرا إلى إن “صيدلية المركز” تعاني من نقص في أصناف الأدوية المخصصة لحالات الإصابة بفايروس كورونا .

واشتكى “اهويدي” من تأخر مكافآت طاقم الأطباء والتمريض وعدم تسوية أوضاعهم المالية رغم المراسلات الإدارية لجهات الاختصاص؛ حيث يعمل الفريق الطبي بنظام الورديات بمعدل 12 ساعة للوردية الواحدة وبحسب التخصص؛ مضيفاُ أن المركز يعاني من نقص في المحاليل التشغيلية كما توجد أجهزة عاطلة وتحتاج للصيانة اللازمة، حسب قوله.

وأضاف “اهويدي” أن قصر الإمداد الطبي في تزويد “مركز العزل” بالاحتياجات اللازمة دفع بذوي المرضى ونزلاء المركز لدفع مبالغ مالية لإجراء الاختبارات والتحاليل وشراء الأدوية من القطاع الخاص مطالباً بتوفير الحقن والأدوية تسهيلاً على المواطنين حيث وصل سعر صنف من الحقن المطلوبة لمرضى الكورونا الى 72 دينار حيث تتراوح حاجة المريض من 8 الى 10 حقن حسب قوله.

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