مصادرنا: “أعيان الزاوية” يرفض دعم الدبيبة أمام حكومة الاستقرار

كشفت مصادر لـ”الساعة 24″ عن مغادرة رئيس مجلس أعيان مصراتة محمد الرجوبي مدينة الزاوية بعد فشله في الحصول على دعم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المصادر إن الرجوبي اجتمع اليوم الثلاثاء مع مجلس أعيان الزاوية بهدف التنصل من حكومة الاستقرار الوطني ودعم الدبيبة.

وأكدت المصادر أن رد مجلس أعيان الزاوية كان صادما للرجوبي، حيث رحبوا بحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا الناتجة عن تكاتف مجلس النواب وعن إرادة داخلية ولم تفرض علينا كسابقتها، على حد قولها.

وأضافت المصادر أن مجلس أعيان الزاوية يعول على حكومة الاستقرار في بناء دولة يسودها السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية، ورحبوا باعتبار باشاغا ابن مدينتهم والمنطقة الغربية في حال تنصلت منه مصراتة، وفق قولهم.