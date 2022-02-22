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الدبيبة: للجزائر دور كبير في دعم واستقرار ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن الجزائر لها دور كبير في دعم واستقرار ليبيا، متمنيا أن تظل سندا قويا لليبيا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للدبيبة عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، والتي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

جدير بالذكر، أن السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، أكد في وقت سابق من شهر فبراير الجاري على دعم بلاده للحلول التوافقية بين الليبيين، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصون سيادة ووحدة ليبيا وتكريس حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسساته السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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