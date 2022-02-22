التربية والتعليم تقرر تأجيل موعد الامتحانات النهائية في طرابلس

اعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يوما في طرابلس الكبرى على أن يتم إجراؤها في 13 من شهر مارس لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق.

ووجهت وزارة التعليم تعميما لمراقبات التربية والتعليم في طرابلس الكبرى ومديري مدارس التعليم العام والخاص أكدت خلاله أنه من المقرر أن تستمر الدراسة للفصل الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة مع ضرورة الاستمرار في استكمال دروس الفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة أن ذلك جاء استنادا إلى محضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور وزير التعليم المكلف ومراقبي التعليم طرابلس الكبرى.

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