مركز عزل البركولي.. نقص في الأدوية وتأخر مكافآت الأطباء

ذكر “عمر اهويدي” عضو الفريق الطبي ب مركز عزل البركولي إن “المركز” يعمل بكامل طاقته .. وذلك بعد التحاق 10 اطباء للعمل وتقديم الخدمة للمرضى ونزلاء القسم،

وأشار الى ان عدد عناصر التمريض الان يصل إلى 40 عنصر تمريض، كما تم تجهيز المركز بـ 70سرير منها 15 سرير عناية فائقة، و 55 سرير إيواء عادي،

وأضاف انه تم تزويد المركز بمنظومة التحكم وفلترة الأكسجين والتحكم في الضغط داخل أقسام وغرف المركز لمساعدة طاقم الأطباء والتمريض داخل المركز، والمحافظة على جودة الخدمة داخل المركز؛

كما صرح بأن “صيدلية المركز” تعاني من نقص في أصناف الأدوية المخصصة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

واشتكى “اهويدي” من تأخر مكافآت طاقم الأطباء والتمريض وعدم تسوية أوضاعهم المالية رغم المراسلات الإدارية لجهات الاختصاص؛ حيث يعمل الفريق الطبي بنظام الورديات بمعدل 12 ساعة للوردية الواحدة وبحسب التخصص؛

وعلى حسب قوله ، أضاف أن المركز يعاني من نقص في المحاليل التشغيلية كما توجد أجهزة عاطلة وتحتاج للصيانة اللازمة، ،،

وأضاف “اهويدي” أن قصر الإمداد الطبي في تزويد “مركز العزل” بالاحتياجات اللازمة دفع بذوي المرضى ونزلاء المركز لدفع مبالغ مالية لإجراء الاختبارات والتحاليل وشراء الأدوية من القطاع الخاص.

مطالباً بتوفير الحقن والأدوية تسهيلاً على المواطنين حيث وصل سعر صنف من الحقن المطلوبة لمرضى الكورونا الى 72 دينار حيث تتراوح حاجة المريض من 8 الى 10 حقن .